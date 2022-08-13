Украинские боевики обстреляли три района Донецка и Старомихайловку

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Три района Донецка и Старомихайловку обстреляли украинские боевики за 55 минут. Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале.

Было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм.

В публикации отмечается, что Старомихайловка была обстреляна восемью минами в 18:05, 10 мин выпустили в сторону Петровского района Донецка в 18:20. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами в 18:50, а Ленинский район подвергся обстрелу тремя снарядами в 19:00.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в районе Харькова. Он добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.