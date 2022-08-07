Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 националистов в районе Харькова.

"В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов", – заявил представитель ведомства.

Конашенков добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

Помимо этого, были поражены 3 пункта управления ВСУ, в том числе батальона 66-й механизированной бригады и батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Донецкой Народной Республики.

Ранее министерство обороны России продемонстрировало вооружение, захваченное в ходе специальной военной операции на Украине. Оружие изъяли на Изюмском направлении.