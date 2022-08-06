Минобороны предупредило, что ВСУ заминировали мост в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минобороны РФ заявили, что ВСУ заминировали мост через реку Конка в Запорожской области, чтобы обвинить во взрыве Вооруженные силы России. Об этом ведомство предупредило в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Киев запланировал провести очередную провокацию, в рамках которой российскую армию обвинят в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.
"Боевики украинских вооруженных формирований в селе Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения ВС РФ и ДНР", – сообщили в Минобороны.
Ранее начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.
По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
За сутки в ходе спецоперации уничтожено 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения
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