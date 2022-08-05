Генсек Amnesty International поддержала выводы из доклада о преступлениях ВСУ – СМИ

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Генсек Amnesty International Аньес Калламар заявила, что все выводы из доклада о преступлениях ВСУ сделаны на основе доказательств. Об этом пишет France-Presse.

"Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", – сказала она.

Калламар сделала акцент на том, что поддерживает изложенные в докладе выводы.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад о действиях ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.