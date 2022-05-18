ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях разных городов Украины – МО РФ

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Украинские военные захватили медучреждения в разных городах страны, оборудовали там огневые позиции, а персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения", – сказал он.

Так, в поликлинике в Краматорске, по его словам, пациентов, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть здание. Там разместили раненых боевиков нацбатальонов. А в Каменец-Подольске Хмельницкой области Украины заняли здания областного детского туберкулезного санатория и школы-интерната, удерживая в жителей ближайших домов и персонал учреждений. Схожая ситуация в Подольске Одесской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

