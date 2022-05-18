Киевский режим готовит провокацию в Константиновке под Донецком – МО РФ

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Вооруженные силы Украины готовят очередную провокацию, имитирующую расстрел мирных жителей российскими военными в городе Константиновка Донецкой области. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию", – сказал он.

По его словам, видеозаписи постановки будут сделаны в том числе на видеорегистраторы автомобилей, якобы случайно проезжающих мимо. Их планируется распространить в западных СМИ и в Сети после того, как город покинут российские войска.

Ранее Мизинцев сообщал, что сотрудники СБУ подорвали под Харьковом цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинения российских военных в применении химоружия. В результате провокации никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

