В МО РФ сообщили об оборудовании боевиками "Азова" казарм в детсадах Харьковской области

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил об оборудовании боевиками националистического подразделения "Азов" опорных пунктов в детских садах Харьковской области.

"Неонацисты батальона "Азов" в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду "Березка" оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми", – сказал он.

Кроме того, в Мирнограде опорные пункты и казармы были оборудованы в здании расположенного в микрорайоне Восточный детского сада № 19 и интерната на улице Лизы Чайкиной.

Ранее сообщалось, что поисковая группа центра специального назначения Росгвардии уничтожила подразделение ВСУ и боевую технику в Харьковской области.

Уточняется, что росгвардейцами проводились разведывательно-засадные действия в населенном пункте области, в ходе которых было зафиксировано перемещение бронегруппы противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

