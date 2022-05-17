В Росгвардии сообщили об уничтожении подразделения ВСУ в Харьковской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поисковая группа центра специального назначения Росгвардии уничтожила подразделение ВСУ и боевую технику в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30", – отметили в Росгвардии.

Уточняется, что росгвардейцами проводились разведывательно-засадные действия в населенном пункте области, в ходе которых было зафиксировано перемещение бронегруппы противника.

Затем координаты были переданы артиллерийскому расчету Минобороны России для нанесения поражения.

По итогам боестолкновения уничтожено около 10 человек, а также две боевые машины пехоты (БМП).

Ранее стало известно, что ВС России отразили попытку контратаки двух украинских механизированных батальонов. В результате бронетехника была уничтожена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

