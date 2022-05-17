Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, 17 мая на пленарном заседании Госдумы профильным комитетам поручили проработать вопрос о запрете обмена нацистских преступников. Володин подчеркнул, что Россия гуманно обращается с теми, "кто сдался или попал в плен".

"Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом", – подчеркнул спикер ГД.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки 265 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен. Порядка 50 человек оказались тяжело ранены. Их доставили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Накануне Минобороны РФ заявило о достижении соглашения с военными ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На период эвакуации в районе завода действовал режим тишины. Украинских военных доставляли в медучреждения ДНР по гуманитарному коридору.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

