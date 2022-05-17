265 боевиков из "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен за сутки – МО РФ

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За минувшие сутки 265 боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Всех боевиков, нуждающихся в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Ранее Минобороны РФ заявило о достижении соглашения с военными ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На период эвакуации в районе завода действовал режим тишины. Украинских военных доставляли в медучреждения ДНР по гуманитарному коридору.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

