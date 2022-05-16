Путин отдал приказ по "Азовстали" из гуманитарных соображений – Песков

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Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе исходя из гуманитарных соображений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент РФ ранее приказал обеспечить возможность выйти всем гражданским лицам и отправиться в любую сторону.

"Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться, выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права", – приводит слова Пескова ТАСС.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали". С завода в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

