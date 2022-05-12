В Кремле прокомментировали сообщения об ультиматумах Киева по "Азовстали"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ультиматумах, которые Киев якобы поставил Кремлю относительно "Азовстали", где заблокированы украинские боевики.

Изначально эту информацию распространил один из телеграм-каналов. В сообщении утверждалось, что существует угроза российским военнопленным.

Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, официальный представитель кремля посоветовал не читать телеграм-каналы, распространяющие подобные слухи.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали". С комбината в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Как отмечал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали" позволили беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

