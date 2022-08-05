Посольство РФ оценило доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее.

"Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. <...> Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел. Дипломаты уверены, что таким способом США пытаются оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима оружием.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

