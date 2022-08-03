В Минобороны РФ заявили об уничтожении склада польского оружия в Львовской области

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ВС России ликвидировали базу хранения поступившего из Польши вооружения и боеприпасов иностранного производства в Львовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удар по территории судоремонтного завода и складу ракет в порту Одессы. В результате были уничтожены военный корабль Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставили США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

