МО РФ сообщило об уничтожении одной из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

"Кроме того, в районе Новомихайловки ДНР в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ", – рассказал Конашенков.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области. В результате было уничтожено свыше 100 ракет к РСЗО HIMARS, до 120 военных, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве. В результате ударов ВКС РФ на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" были уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

До этого ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

