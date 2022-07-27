Российские военные уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

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Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России. В результате операции на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" были уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. ВС РФ открыли огонь по катерам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Также ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

