Авиация РФ уничтожила более 130 украинских военных под Херсоном

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Авиация России высокоточным оружием нанесла удар по батальону 60-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения", – приводит сообщение военного ведомства RT.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области. В результате было уничтожено свыше 100 ракет к РСЗО HIMARS, до 120 военных, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

