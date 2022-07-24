В МО РФ сообщили об уничтожении корабля и склада ракет в одесском порту

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Вооруженные силы России высокоточными ракетами нанесли удар по территории судоремонтного завода и складу ракет в порту Одессы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены военный корабль Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставили США.

Конашенков отметил, что в результаты удара из строя удалось вывести производственные мощности предприятия, который занимался ремонтом и модернизацией корабельного состава ВМС Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нанесла удары по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы. Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал удар по одесскому порту "вопиющим российским варварством". По его словам, ракеты уничтожили возможность диалога с Москвой.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

