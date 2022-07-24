Россия подтвердила нанесение удара по одесскому порту

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия нанесла удары по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал удар по одесскому порту "вопиющим российским варварством". По его словам, ракеты уничтожили возможность диалога с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что объект был уничтожен ракетами "Калибр".

"Высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", – подчеркнула Захарова.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. По его словам, после произошедшего он связался с Москвой, где сказали, что РФ не имеет отношения к нападению и тщательно расследует инцидент. Он также выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент произошел сразу после подписания соглашения по экспорту зерна.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

