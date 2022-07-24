Блинкен осудил удар по порту Одессы

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Власти США возложили ответственность за удар по порту Одессы на Россию и осудили произошедшее. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Москва нарушила свои обязательства спустя 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта сельскохозяйственной продукции Украины.

Блинкен подчеркнул, что Россия лишает Киева жизнеспособности в экономической сфере, а мир – поставок продовольствия.

"Эта атака вызывает серьезные сомнения в надежности обязательств России выполнять заключенную вчера (в пятницу) сделку и подрывает работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной с тем, чтобы обеспечить доставку на мировые рынки продуктов питания, имеющих жизненно важное значение", – приводит слова госсекретаря ТАСС.

Блинкен заключил, что Москва несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса. По его мнению, Россия должна в полной мере выполнять условия сделки.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. По его словам, после произошедшего он связался с Москвой, где сказали, что РФ не имеет отношения к нападению и тщательно расследует инцидент. Он также выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент произошел сразу после подписания соглашения по экспорту зерна.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

