Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска

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Подразделения ВСУ отступили из района Семигорье на артемовском направлении и района шахты Бутовка рядом с Авдеевкой в ДНР, заявил начальник главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы", – сказал он.

Громов отметил, что в субботу, 30 июля, украинские войска покинули шахту Бутовка и перешли к обороне южнее Авдеевки в связи с активными наступательными штурмовыми действиями Вооруженных сил РФ с применением авиации, РСЗО и артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск оставили занимаемые позиции в ДНР, утратив боеспособность. Отмечается, что они понесли большие потери в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.