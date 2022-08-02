Украинская артиллерия уничтожила свой мотопехотный батальон – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинская артиллерия уничтожила отступавший 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пески в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
Кроме того, ВС РФ уничтожили более 130 украинских военных при обстреле позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. Отмечается, что их успели покинуть около 70 бойцов ВСУ, которые отступили в Конотоп. Там они были разоружены и объявлены дезертирами.
"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского Иностранного легиона в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", – добавляется в сообщении.
Также российская авиация уничтожила порядка 500 бойцов и большое количество военной техники ВСУ в Харьковской области.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что боевики украинской территориальной обороны расстреляли бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении из населенного пункта Покровское в ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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