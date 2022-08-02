Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей – Шойгу

12:36
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Вооруженные силы России продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, российская ПВО спасла за июль тысячи мирных жителей.
"Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", – приводит слова Шойгу РИА Новости.
Ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении на Украине двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS. Комплексы были разрушены в момент ракетного удара по Харькову. Еще одну пусковую установку марки Harpoon уничтожили в Одесской области.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны сообщили об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS
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