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Российские Воздушно-космические силы ударили по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожив более 100 ракет к РСЗО HIMARS и ликвидировав до 120 военнослужащих, охранявших объект, иностранных наемников и технических специалистов, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен 24 июля в районе населенного пункта Любимовка. В районе Артемовска в результате огневого поражения ликвидировали в полном составе одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Также в районе Новомихайловки ДНР военные нанесли удар по командному пункту. Это привело к тому, что фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. ВС РФ открыли огонь по судам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Также ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные Киеву аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

