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Министерство обороны России объявило об уничтожении на Украине двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS.

По информации ведомства, комплексы были разрушены в момент ракетного удара по Харькову. Еще одну пусковую установку марки Harpoon уничтожили в Одесской области.

В конце июля, по данным министерства обороны РФ, Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находились пленные.

В Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара погибли 50 украинцев – из них 48 непосредственно в здании, еще двое скончались по пути в больницу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

