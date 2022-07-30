Минобороны РФ уточнило данные о погибших в Еленовке украинских военнопленных

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что 50 украинских военнопленных погибли при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня Хаймарс по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев", – рассказал Конашенков.

Он уточнил, что останки 48 человек были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора, еще двое украинских военнопленных скончались по дороге в больницу.

Накануне утром Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. В министерстве обороны РФ случившееся назвали провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

Произошедшее ранее прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за ударом по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, стоят Киев и Вашингтон, которые таким образом избавляются от свидетелей своих преступлений.

По словам Володина, если бы боевики нацбатальона "Азов" признали свои зверства, то к ответственности пришлось бы привлечь и руководителей некоторых стран НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

