ООН не должна уклоняться от осуждения обстрела Еленовки – Полянский

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Россия сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО в Еленовке, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Он добавил, что Россия осудила попытки киевского режима свалить на нее вину за это преступление.

По его словам, Следственный комитет России начал расследование с подключением международных экспертов, чтобы выявить и привлечь к ответственности исполнителей этого преступления.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. В министерстве обороны РФ случившееся назвали провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов. Там добавили, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста.

Произошедшее ранее прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за ударом по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, стоят Киев и Вашингтон, которые таким образом избавляются от свидетелей своих преступлений.

По словам Володина, если бы боевики нацбатальона "Азов" признали свои зверства, то к ответственности пришлось бы привлечь и руководителей некоторых стран НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

