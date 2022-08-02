ВКС РФ уничтожили до 250 иностранных наемников в Николаеве

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 250 наемников в пункте временной дислокации Иностранного легиона в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского Иностранного легиона в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи иностранных наемников были уничтожены с начала проведения специальной военной операции на Украине. Конашенков уточнял, что всего в списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.

С начала проведения спецоперации на Украину прибыли 6 956 человек, уже уничтожены 1 956, уехали 1 779. В ходе боевых действий погиб 101 наемник из Великобритании (всего прибыли 422 человека, 95 уехали обратно), 162 – из Канады (прибыл 601, уехали 169), 214 – из США (530 прибывших и 227 покинувших зону боевых действий).

