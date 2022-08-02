Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в ВСУ на 10 лет

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Иностранцы смогут продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины сразу на срок до 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на указ, подписанный Владимиром Зеленским.

Документ вносит изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства. Ранее было возможно продлить контракт с иностранцами лишь до пяти лет.

Согласно новому указу, иностранцы на службе ВСУ смогут получать ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет. Для тех, у кого она менее 10 лет, отпуск составит 30 календарных дней. При выслуге от 10 до 15 лет – 35 дней. При выслуге от 15 до 20 лет продолжительность отпуска составит 40 дней, более 20 лет – 45 дней.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи иностранных наемников были уничтожены с начала проведения специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что всего в списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.

С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6 956 человек, уже уничтожены 1 956, уехали 1 779. В ходе боевых действий погиб 101 наемник из Великобритании (всего прибыли 422 человека, 95 уехали обратно), 162 – из Канады (прибыл 601, уехали 169), 214 – из США (530 прибывших и 227 покинувших зону боевых действий).

При этом среди стран Европы лидером по числу отправленных наемников стала Польша, из которой на Украину с конца февраля прибыл 1 831 человек, из них 378 ликвидированы, а 272 уехали на родину. Кроме того, 504 человека прибыли на Украину наемниками из Румынии, из них 102 человека погибли, 98 уехали.

