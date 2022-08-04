Силы ДНР взяли под контроль 70% поселка Пески под Донецком

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Силам ДНР удалось взять под свой контроль 70% поселка Пески под Донецком. Об этом сообщил командир 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

"70% пункта Пески под нашим контролем. <...> Идет зачистка не спеша, так как большое количество подвалов, частные дома после выселения людей переоборудовали под военный гарнизон", – рассказал он в эфире Первого канала.

По словам Емельянова, основные силы бойцов ВСУ уже нейтрализованы.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.