СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате обстрела Донецка

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при обстреле Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", – рассказали в СК.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский рассказал, что церемонию прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР Ольгой Качурой перенесли из-за обстрелов ВСУ. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев уточнил, что в здание театра в Донецке, где проходила церемония, попали не менее двух снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.