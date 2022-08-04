Два человека пострадали при обстреле поселка Климово в Брянской области

Фото: телеграм-канал Shot

Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских сил поселка Климово Брянской области. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

"Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он в публикации.

Богомаз уточнил, что ВСУ произвели пуск из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас удалось сбить, но его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в единой дежурно-диспетчерской службе РИА Новости рассказали, что пострадавший мужчина отпущен домой, а женщина находится в медучреждении.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово.

До этого украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области, была повреждена линия электропередачи. В ответ ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, с которых производился обстрел.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.