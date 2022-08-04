СК проведет расследование по факту обстрела здания театра в Донецке

Фото: телеграм-канал “ШТАБ ТерО ДНР”

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту обстрела театра в Донецке. Украинские силы произвели атаку во время церемонии прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР Ольгой Качурой.

"Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – передает ТАСС сообщение следственного комитета.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский рассказал, что церемонию прощания с полковником Ольгой Качурой перенесли из-за обстрелов ВСУ. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев уточнил, что в здание театра в Донецке, где проходила церемония, попали не менее двух снарядов.

О смерти Ольги Качуры (позывной Корса) 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Известно, что военнослужащая занимала пост заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.