В ДНР сообщили о гибели командира артиллерийского подразделения Ольги Качуры

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели командира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковника Ольги Качуры (позывной Корса). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики, – Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса", – заявил Приходько.

Он выразил соболезнования в связи со смертью Качуры, напомнив, что она была почетным гражданином Горловки. Подробностей об обстоятельствах смерти военной Приходько не привел.

Ольга Качура возглавляла реактивный артиллерийский дивизион Народной милиции ДНР с апреля 2014 года. Изначально он насчитывал 140 бойцов, в числе которых были мобилизованные местные жители.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.