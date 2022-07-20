Звание Героя РФ посмертно присвоили племяннику замминистра обороны РФ Евкурова

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Племяннику заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, погибшему во время спецоперации на Украине, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. Он окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.

Калиматов рассказал, что Хамхоева тяжело ранил снайпер противника при наступлении в северодонецком направлении 19 мая. Он отказался от эвакуации и продолжил управлять ротой, находясь на передовом рубеже.

"Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть – героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа", – написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Глава Ингушетии заключил, что Хамхоев погиб, защищая государственную целостность Родины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об идее возродить звание "город-герой" и присвоить его Донецку. До этого в одном из телеграм-каналов появилось предложение возродить в России звание "город-герой" и присвоить его Донецку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

