Военный корреспондент Сергей Постнов погиб на Украине

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Военный журналист Сергей Постнов погиб при освещении боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста, полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Постнов присутствовал при освобождении городов и населенных пунктов в Харьковской области и ЛНР.

Ранее сообщалось, что корреспондент телеканала "Звезда" Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.

По словам журналиста, они поехали выяснить обстановку в городе. Он отметил, что весь жилой сектор контролируется Народной милицией, при этом в населенном пункте не прекращаются артобстрелы, что указывает на отход ВСУ.

Гвоздев пояснил, что Северодонецк обстреливают из Лисичанска, расположенного менее чем в 10 километрах. Из-за этого, сказал корреспондент, украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность и не свистят в воздухе. Такие мины услышать невозможно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

