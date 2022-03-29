Корреспондент "Известий" ранен под Мариуполем

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Корреспондента "Известий" ранили в ногу под Мариуполем. Об этом сообщается на сайте газеты.

"Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем – снайперская пуля попала ему в ногу", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются данные о состоянии журналиста, а также обстоятельства ранения. Уточняется, что Северьянов находился в Донбассе и следил за происходящим на Украине почти с самого начала российской спецоперации.

Ранее в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Она попала под обстрел, выполняя редакционное задание издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов на территории РФ), сотрудницей которого являлась. Вместе с Баулиной погиб еще один человек, двое сопровождавших журналистку были госпитализированы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

