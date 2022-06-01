Корреспондент "Звезды" получил ранение в Северодонецке

01 июня, 21:44
Фото: ТАСС/Александр Река
Корреспондент "Звезды" Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке. Об этом сообщает телеканал.
По словам Гвоздева, они поехали выяснить, насколько занят Северодонецк. Он отметил, что весь жилой сектор контролируется Народной милицией, а в городе не прекращаются артобстрелы, что указывает на отход ВСУ.
Он пояснил, что Северодонецк обстреливают из Лисичанска, расположенного в менее чем 10 километрах от города. Из-за этого, сказал Гвоздев, украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность и не свистят в воздухе. Поэтому такие мины услышать невозможно.
"Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина", – заметил Гвоздев.
Корреспондент рассказал, что рану ему сразу перевязал боец Росгвардии. Он добавил, что не чувствует никакого дискомфорта.
Ранее сообщалось, что на Украине получила ранения корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов в Мариуполе. Накануне в зоне спецоперации работали сразу несколько съемочных групп, в том числе группа Ирины Куксенковой.Ведущая Первого канала Алена Лапшина рассказала, что ранения могли быть куда серьезнее, если бы Куксенкову не закрыли собой сопровождавшие ее военные.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ДНР заявили о самых массированных обстрелах Донецка с 2014 года
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