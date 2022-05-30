В МИД Франции потребовали провести расследование гибели журналиста на Украине

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Париж требует провести прозрачное расследование гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на Украине. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

По ее словам, журналист BFMTV погиб во время освещения эвакуации под Северодонецком. Она отметила, что произошедшее глубокого шокирует.

"Я осуждаю произошедшее и выражаю соболезнования его семье и коллегам. Франция требует, чтобы как можно скорее было проведено прозрачное расследование с целью пролить свет на обстоятельства этой трагедии", – приводятся слова Колонны на сайте министерства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Фредерика Леклерка-Имоффа. По его словам, журналист получил смертельное ранение, когда ехал в автобусе с гуманитарной помощью. Макрон подчеркнул, что в транспорте находились и гражданские лица, которые вынуждены были "спасаться бегством от российских бомб".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

