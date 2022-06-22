В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание "город-герой"

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об идее возродить звание "город-герой" и присвоить его Донецку.

"Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи телеграм-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею", – сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

До этого в одном из телеграм-каналов появилось предложение возродить в России звание "город-герой" и присвоить его Донецку.

Ранее территория у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе получила новый адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается на площади Донецкой Народной Республики

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33.