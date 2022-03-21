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происшествия

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Погиб заместитель командующего Черноморским флотом

происшествиябезопасностьутраты

Фото: rgo.ru/Юрий Югансон

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

"Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни – защищать Родину и погиб за наше мирное будущее. <...> Приношу родным и близким искренние соболезнования", – написал он в своем телеграм-канале.

Развозжаев добавил, что в 1993 году Палий отказался принимать присягу Украине и уехал на Северный флот.

Соболезнования родным и близким замкомандующего Черноморским флотом выразил и глава Крыма Сергей Аксенов. В своем телеграм-канале он написал, что Палий был настоящим патриотом, верным принципам офицерской чести.

В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. После принятия присяги служил на эсминце "Бесстрашный" и большом противолодочном корабле "Очаков".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который погиб в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

По словам президента, Гаджигамомедов продолжал сражаться после тяжелого ранения и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Глава государства подчеркнул, что на такой шаг военнослужащий пошел из-за садистских издевательств неонацистов над пленными.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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