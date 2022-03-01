Глава Кубани выразил соболезнования близким погибшего на Украине земляка-командира

01 марта, 18:49
Фото: admkrai.krasnodar.ru
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка. Об этом сообщает РИА Новости.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины", – заявил чиновник.
Прощание с Лысенко состоится в Кавказском районе Кубани.
По словам главы региона, у погибшего остались жена и двое детей. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что близким Лысенко и каждой проживающей на территории края семье погибших военнослужащих из числа участников спецоперации на Украине выплатят материальную помощь в размере 2 миллионов рублей.
"Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать", – добавил глава Кубани.
Ранее Минобороны РФ признало факт наличия погибших и раненых среди военнослужащих, задействованных в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник в феврале попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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