Число причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек – Бастрыкин

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Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел.

"Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований", – сказал он в интервью "Российской газете".

Председатель СК добавил, что предварительное расследование выявило причастность свыше 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности. Среди этих людей числятся представители высшего командования ВСУ и командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население. Обвинения предъявлены 92 командирам и их подчиненным, в розыск объявлены 96 лиц, включая 51 командира Вооруженных сил Украины, уточнил Бастрыкин.

Он напомнил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за разработки сотрудниками украинского Минздрава оружия массового поражения, а также из-за нападения на российские посольства и дипломатов в Нидерландах, Ирландии, Польше, Литве, Чехии и Румынии.

"Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии. <...> А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации "Росатом", – добавил Бастрыкин.

Ранее глава Следственного комитета заявил, что считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за рубежом в защиту граждан и интересов России. По его словам, зафиксировано немало случаев, когда россияне становились потерпевшими от преступлений в других государствах, однако местное правосудие зачастую выносило мягкие приговоры и игнорировало важные обстоятельства из-за лояльного отношения к гражданам своей страны.

