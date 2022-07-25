СК предложил расширить практику возбуждения дел за преступления против россиян за границей

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает целесообразным закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за рубежом в защиту граждан и интересов России.
По его словам, зафиксировано немало случаев, когда россияне становились потерпевшими от преступлений в других государствах, однако местное правосудие зачастую выносило мягкие приговоры и игнорировало важные обстоятельства из-за лояльного отношения к гражданам своей страны.
"Как известно, наше законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранных граждан в случае, если в государстве, где совершено преступление, не расследуется соответствующее уголовное дело и не вынесен приговор. С учетом сложившейся ситуации назрела необходимость оптимизировать эти условия", – сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
Глава СК считает, если закрепить возможность возбуждать российскими следователями уголовные дела за пределами страны вне зависимости от результатов уголовного преследования лица либо постановления судом приговора в иностранной юрисдикции, то это обеспечит эффективную защиту интересов РФ и россиян от преступных посягательств за рубежом.
Ранее Бастрыкин рассказал о появлении в России нового вида налоговых преступлений. По его словам, в стране появились площадки по продаже бумажного НДС, где осуществляется подготовка налоговой документации за вознаграждение. С использованием таких площадок заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов, пояснил глава СК. По его мнению, это требует ответных мер и защиты экономических интересов предпринимателей.
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