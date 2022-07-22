Бастрыкин поручил возбудить дело против новосибирского депутата Пироговой

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее высказывания о ВС России. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Зарипову В. Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", – говорится в сообщении.

Как сообщил спикер Горсовета Дмитрий Асанцев, Пирогову могут лишить депутатского мандата.

"Если на депутата заведено уголовное дело, состоялся суд и решением суда человек признан виновным по Уголовному кодексу, в этом случае совет депутатов принимает решение о лишении депутатских полномочий", – рассказал Асанцев ТАСС.

Накануне Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

С заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности к Бастрыкину обратились депутаты из Новосибирской области. Парламентарии указали, что оскорбительный комментарий о погибших российских военных она опубликовала в социальной сети.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

