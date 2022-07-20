СК РФ возбудит уголовное дело из-за смерти мужчины после обстрелов ВСУ села Нехотеевки

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Следственный комитет РФ намерен возбудить уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обстрелов со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК.

Отмечается, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.

"Глава ведомства поручил следователям зафиксировать все обстоятельства произошедшего, а также установить конкретных лиц из числа украинских силовиков, совершивших особо тяжкое преступление в отношении мирных граждан", – говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела двух сел. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.

По словам губернатора, обстоятельства нахождения погибшего в расселенной Нехотеевке выясняются. Гладков также сообщил об отсутствии видимых повреждений в Журавлевке.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.