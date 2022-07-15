На библиотеку в Белгородской области сброшено самодельное взрывное устройство – губернатор

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Взрывное устройство было сброшено на здание библиотеки в Грайвороне Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения", – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, в настоящее время оценивается ущерб. Оперативное службы вместе со следователями работают на месте, работы по восстановлению планируется начать сегодня.

Ранее Гладков сообщил, что обстрелу со стороны Украины подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени.

Также при обстреле были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

