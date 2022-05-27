Село Нехотеевка в Белгородской области подверглось обстрелу – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Нехотеевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы сообщают об обстреле Нехотеевки. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи", – написал Гладков.

Кроме того, в результате обстрела пострадал как минимум один человек. Мужчина получил осколочное ранение голени. В настоящее время ему оказывают помощь медики.

Накануне Гладков сообщил, что украинские военные весь день обстреливали село Журавлевка. В результате была ранена одна женщина. Позже стало известно, что от полученных ранений она скончалась.

До этого, 25 мая, в регионе продлили режим повышенной террористической опасности. Он будет действовать до 9 июня.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

