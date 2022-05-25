Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Регионы

06:55

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

регионы

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлен еще на две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Желтый уровень террористической опасности <...> действует на территории Белгородской области до 9 июня", – написал политик в своем телеграм-канале.

О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.

11 мая со стороны Украины в Белгородской области было обстреляно село Солохи. По последним данным, пострадали семь человек. Затем обстрелы продолжились. По информации Гладкова, в населенном пункте предстоит восстановить более 50 домов.

Накануне высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области. Он продлится продлится до 7 июня. До 8 июня данный режим был продлен в Курской области.

Жителям поселка в Курской области после обстрела предложили временно уехать

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать