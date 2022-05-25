В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлен еще на две недели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Желтый уровень террористической опасности <...> действует на территории Белгородской области до 9 июня", – написал политик в своем телеграм-канале.
О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.
11 мая со стороны Украины в Белгородской области было обстреляно село Солохи. По последним данным, пострадали семь человек. Затем обстрелы продолжились. По информации Гладкова, в населенном пункте предстоит восстановить более 50 домов.
Накануне высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области. Он продлится продлится до 7 июня. До 8 июня данный режим был продлен в Курской области.
Жителям поселка в Курской области после обстрела предложили временно уехать
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