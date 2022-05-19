Власти заявили о повторном повреждении 14 домов в белгородском селе Солохи из-за обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела 18 мая села Солохи в Белгородской области 14 домов повторно получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что уже были выполнены временные перекрытия разбитых окон и кровли, однако до стабилизации ситуации в населенном пункте основные работы были приостановлены.

В настоящее время в селе восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.

Позднее сообщалось, что СК РФ расследует факты обстрелов со стороны Украины сел в Белгородской и Курской областях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

