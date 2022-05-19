Власти заявили о повторном повреждении 14 домов в белгородском селе Солохи из-за обстрелов

17:21
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела 18 мая села Солохи в Белгородской области 14 домов повторно получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах", – написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что уже были выполнены временные перекрытия разбитых окон и кровли, однако до стабилизации ситуации в населенном пункте основные работы были приостановлены.
В настоящее время в селе восстанавливают поврежденные линии электропередачи.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.
Позднее сообщалось, что СК РФ расследует факты обстрелов со стороны Украины сел в Белгородской и Курской областях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Появились кадры с места обстрела села Теткино в Курской области
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: